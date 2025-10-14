Voli di continuità la ripartenza da non sbagliare

Non c’è due senza tre? Meglio di no. Dal 3 novembre sulle ali della danese Dat e della spagnola Volotea decollerà il nuovo corso dei voli di continuità territoriale dall’aeroporto "Sanzio" di Falconara. Destinazioni Roma-Fiumicino, Milano-Linate (Dat) e Napoli-Capodichino (Volotea). Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: dopo la falsa partenza con la compagnia Aeroitalia – l’unica a partecipare al bando dell’Enac nel 2023 – finita tra contenziosi e carte bollate e il soccorso dell’altoatesina Sky Alps, che dal primo aprile dell’anno scorso sta coprendo le tre rotte in procedura d’urgenza, le premesse della (ri)partenza sembrano buone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it