M ilano, 14 ott. (askanews) – È uno sguardo sul dramma di migliaia di vite sradicate e distrutte, visto e raccontato attraverso gli occhi di giornalisti, bambini e medici quello offerto dal film Inside Gaza, in esclusiva il 26 ottobre alle 21.30 su History Channel (caneli 118 e 409 di Sky). Girato nel corso di mesi da un team di giornalisti e registi palestinesi in tutta Gaza, segue i medici al lavoro in ospedali sovraffollati che riescono a malapena a gestire l'enorme numero di feriti, dà voce ai civili sfollati forzatamente e senza più speranze e alle strazianti testimonianze dei bambini che raccontano orrori inimmaginabili.

© Iodonna.it - «Volevo che questa storia fosse raccontata da chi la sta vivendo sulla propria pelle», ha spiegato la libanese Vanessa Bowles, che ha coordinato il lavoro di 12 registi gazawi sul campo