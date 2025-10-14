Questa mattina è giunta la notizia che in tanti aspettavano: Andrea Sempio ha revocato l'incarico di difesa a Massimo Lovati, storico legale che lo ha seguito fin dalla prima indagine del 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. " Non è per Corona o per quello che hai detto ma per le linee difensive che non mi piacciono più, che voglio mutare. Non vado più d'accordo con la tua idea difensiva. Più che linea, strategia ", ha spiegato l'avvocato Lovati in collegamento con Dentro La Notizia. Che non c'entri l'intervista rilasciata a Corona non è semplice da credere, in ragione del fatto che l'annuncio di una possibile revoca è avvenuto proprio a seguito del video di "Falsissimo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Voglio cambiare strategia difensiva”. Lovati rivela perché Sempio gli ha revocato l'incarico