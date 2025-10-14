Vlahovic Juve novità sul futuro del serbo | c’è uno scenario che sta prendendo sempre più piede | ecco cosa dobbiamo aspettarci

Vlahovic Juve, il Corriere delinea lo scenario: nessuna cessione a gennaio, il bomber vuole liberarsi nel 2026 per massimizzare l’ingaggio. Un addio annunciato, ma con tempi e modi che non faranno felice la Juventus. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra segnato, ma a dettare le condizioni sarà il giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante serbo avrebbe deciso di portare fino in fondo il suo contratto con i bianconeri, con l’obiettivo di liberarsi a parametro zero a luglio 2026. Uno scenario che, se confermato, rappresenterebbe una beffa economica per la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

