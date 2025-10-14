Vlahovic gol su assist di Kostic | la Serbia sorride grazie all’asse Juve

dopo le dimissioni del commissario tecnico Stojkovic In una serata cruciale per il cammino verso i Mondiali, la Serbia si affida al suo tandem “Made in Juve” per superare le difficoltà e battere Andorra. A scacciare i fantasmi di una crisi imminente ci ha pensato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

