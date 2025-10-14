Vlahovic e Kostic saranno titolari con la Serbia anche dopo il cambio di CT? Gli aggiornamenti sulla sfida. Una notte per scacciare la crisi, una partita per rialzare la testa e continuare a sognare i Mondiali. La Serbia, reduce da due sconfitte consecutive e dal terremoto in panchina, si affida ai suoi uomini di maggior talento per la sfida contro Andorra. E in prima fila, come sempre, ci sono i due alfieri della Juve: Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Dopo le dimissioni di Dragan Stojkovic, la guida della nazionale è stata affidata ad interim a Zoran Mirkovic, ex difensore dell’Atalanta. Per la sua prima, delicatissima partita, il nuovo CT ha deciso di non fare esperimenti, puntando tutto sull’artiglieria pesante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic e Kostic saranno titolari con la Serbia anche dopo il cambio di CT? Le formazioni ufficiali della sfida contro Andorra