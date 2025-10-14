Vivo X300 e X300 Pro ufficiali | fotocamera top tanta batteria e Dimensity 9500

Vivo X300 e X300 Pro sono stati presentati ufficialmente in Cina. Entrambi i dispositivi sono dotati di specifiche impressionanti, in particolare per quanto riguarda il comparto fotografico, dove si posizionano come seri contendenti nel panorama dei camera phone. La serie X300 si avvicina ai premium handset "Ultra" della compagnia, pur collocandosi a un livello di prezzo inferiore. Entrambi i telefoni sono alimentati dal nuovo chip Dimensity 9500 di MediaTek, rivale dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, e vengono lanciati con OriginOS 6, la versione personalizzata di Vivo basata su Android 16. Il focus principale di Vivo per questi nuovi modelli è chiaramente sull'ottica, che include fotocamere con marchio Zeiss.

