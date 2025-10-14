Vittorio Sgarbi la compagna Sabrina Colle replica duramente alla figlia Evelina | Non sono una sfruttatrice

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, replica alle accuse di Evelina, figlia del critico d’arte e conduttore, che l’ha accusata di aver isolato il padre e di impedirle di frequentarlo. Dopo un lungo silenzio, la donna ha scelto di rispondere con una lettera in cui ha svelato la sua verità. Sabrina Colle, la replica a Evelina Sgarbi. Nelle ultime settimane si è parlato spesso dello stato di salute di Vittorio Sgarbi dopo che la figlia Evelina ha espresso preoccupazione per la situazione, arrivando a parlare addirittura di interdizione. Nella sua intervista a Domenica In, ospite dello studio di Mara Venier, la ragazza ha accusato apertamente Sabrina Colle di impedirle di avere contatti con suo padre, spingendola a chiedere l’intervento di un amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Dilei.it

