Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina in scena con il recital Made in Romagna

Fatti memorabili di un pianista della Bassa e di un narratore di montagna, Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina tornano in scena alla Parrocchia San Pio X con “Made in Romagna”, un recital di musica e parole che racconta le storie del territorio e delle divergenze tra i due autori. Bonetti è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

Le Staffette di Portos & Nadir: CALICI RESISTENTI a San Michele È stata una splendida serata Grazie a Pier Giorgio Missiroli e Ombretta Donati per la splendida mostra assistita nel sotterraneo dell'antica galleria. Grazie a Vittorio Bonetti che come sempr - facebook.com Vai su Facebook

Cavina e Bonetti, si recupera questa sera lo spettacolo - 2023 di Rocca San Casciano, con lo spettacolo di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti ‘Made in Romagna’, rinviato a ... Da ilrestodelcarlino.it

Forlimpopoli, racconti e canzoni di Romagna con Cavina e Bonetti - La stagione teatrale di Forlimpopoli prosegue questa sera alle 21,15 all’arena del teatro Verdi di Forlimpopoli, ovvero la corte interna della rocca, con ‘Made in Romagna’, un originale recital di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cristiano Cavina. Occhio alla pizza, il giallo è servito - Manolo Moretti guarda in faccia gli avventori della pizzeria in cui lavora e sa già quale sarà l’ordinazione che arriverà al bancone. Da quotidiano.net