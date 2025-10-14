Vittime estorsione e usura arrivano circa 2 milioni di euro a favore delle vittime

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fatto sapere che il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura - presieduto dalla prefetta Maria Grazia Nicolò - ha deliberato, per l'area metropolitana di Napoli, la concessione di elargizioni per un importo complessivo di 1.883. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

vittime estorsione usura arrivanoVittime estorsione e usura, arrivano circa 2 milioni di euro a favore delle vittime - La concessione è stata deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime ... Scrive napolitoday.it

vittime estorsione usura arrivanoTrovati con contanti e libro mastro, arrestati coniugi usurai - I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato una coppia della Valle Telesina con le accuse di usura ed estorsione, al termine di un’operaz ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

vittime estorsione usura arrivanoTelese Terme - Due arresti per estorsione ed usura - I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) hanno tratto in arresto una coppia della valle telesina per i reati di usura ed estorsione. Si legge su reportweb.tv

Cerca Video su questo argomento: Vittime Estorsione Usura Arrivano