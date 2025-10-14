Vito Fazzi a regime l’attività di chirurgia vascolare dell’ospedale
LECCE – Risulta pienamente operativo il reparto universitario di chirurgia vascolare, diretto da Enrico Maria Marone, al terzo piano del Dea del “Vito Fazzi” di Lecce: è quello che fa sapere, in una nota, l’Asl salentina, che specifica come i medici in servizio, abbiano già eseguito, dallo scorso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
