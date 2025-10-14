Visto con i miei occhi Casale saltato in aria il racconto choc del carabiniere sopravvissuto
«Ricordo che ero sulla scalinata con lo scudo alto, poi in meno di un secondo un’esplosione. Le macerie mi hanno travolto, e dopo solo buio e urla». Le parole di Domenico Martella, carabiniere di 25 anni, risuonano come un colpo al cuore. È uno dei superstiti della tragedia di Castel d’Azzano, nel Veronese, dove tre militari dell’Arma hanno perso la vita a seguito dell’esplosione di una casa, innescata dagli stessi inquilini durante un intervento di perquisizione. Dal letto dell’ospedale, intervistato dal Tg1, il giovane rivive quei secondi di terrore con una lucidità che commuove e ferisce insieme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
