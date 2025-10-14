Visita guidata alla Biblioteca Capitolare e al Duomo di Verona
La Biblioteca Capitolare è la più antica d'Europa ancora in funzione. Sorta nel VI secolo come luogo di studio riservato ai canonici del Duomo, qui si conservano testi assai preziosi, fra cui l’indovinello veronese, ma anche pergamene, codici miniati e incunaboli. Sarà un viaggio a ritroso nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
12 ottobre Evento per la XIII settimana della Terra. Visita guidata sui valori geologici, botanici, zoologici e marini della Riserva di Macchiatonda.
Domenica 12 ottobre 2025 visita guidata gratuita a Capodimonte. Nella Giornata Europea degli Amici dei Musei una visita guidata gratuita per riflettere sulla pace e sul compito di musei di tenere viva l'attenzione
Diocesi: Reggio Emilia, domani Biblioteca capitolare e Biblioteca teologica aperte al pubblico per le Giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico - In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dalla Cei dall’11 al 19 maggio, domani nella diocesi di Reggio Emilia- Scrive agensir.it
La Biblioteca Capitolare apre per una visita unica di notte - La Biblioteca Capitolare di Pescia apre al pubblico in notturna per mostrare incunaboli e manoscritti restaurati. Riporta lanazione.it
La Biblioteca Capitolare non è ancora pronta - Nel titolo “La Biblioteca Capitolare apre al pubblico” il presente indica qualcosa di futuro, visto che i lavori di ristrutturazione non sono conclusi. Riporta ilrestodelcarlino.it