Vision Quest | Paul Bettany anticipa il capitolo finale della trilogia di WandaVision

Il New York Comic Con ha rivelato che la prossima serie, V ision Que st, completerà la trilogia WandaVision di Disney+ (le puntate precedenti sono WandaVision e Agatha All Along ). Il protagonista dell'ultima puntata, Paul Bettany, ha rivelato cosa possono aspettarsi gli spettatori nel finale epico. Vision Quest si svolge dopo gli eventi di WandaVision. Seguirà White Vision mentre cerca di recuperare i suoi ricordi e riscoprire se stesso dopo essere stato ricostruito. In un'intervista con ScreenRant al New York Comic-Con, Bettany spiega come Vision Quest si distingua dai suoi predecessori e il complicato rapporto che il suo personaggio, White Vision, ha con suo figlio, Tommy Maximoff, e loda lo showrunner, Terry Matalas.