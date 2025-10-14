Virtus la spinta del PalaDozza con il Monaco Carica Jallow | Nessuna paura siamo pronti
Sarà ancora soldout. Secondo appuntamento casalingo di Eurolega e secondo tutto esaurito per la Virtus che domani tornerà in campo sul parquet del PalaDozza alle 20.30 contro la corazzata Monaco. Un doppio turno tutto francese attende Alessandro Pajola e compagni che dopo il confronto di domani voleranno a Lione per affrontare l’Asvel Villeurbanne venerdì. Sarà il fascino dell’Eurolega, o il confronto con una delle squadre più accreditate del lotto, ma anche questa volta, dopo il Real Madrid, il Madison di piazza Azzarita non sarà sufficiente a contenere tutto il calore del popolo bianconero. Vittoriosa, e siamo due su due, in campionato, con il successo su Napoli bissato, anche se un po’ a fatica a Udine al supplementare, la V Nera adesso è attesa da confronto, difficile, ma avvincente contro quella che roster alla mano è una delle squadre più forti di Eurolega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie C Interregionale – Conference Sud, Girone N Mesagne soffre ma vince: Francavilla piegata solo allo scadere MESAGNE – Vittoria di carattere per la Rossotono New Virtus Mesagne, che supera un coriaceo Francavilla al termine di una sfida intensa e ri - facebook.com Vai su Facebook