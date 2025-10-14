Virtus la spinta del PalaDozza con il Monaco Carica Jallow | Nessuna paura siamo pronti

Sarà ancora soldout. Secondo appuntamento casalingo di Eurolega e secondo tutto esaurito per la Virtus che domani tornerà in campo sul parquet del PalaDozza alle 20.30 contro la corazzata Monaco. Un doppio turno tutto francese attende Alessandro Pajola e compagni che dopo il confronto di domani voleranno a Lione per affrontare l’Asvel Villeurbanne venerdì. Sarà il fascino dell’Eurolega, o il confronto con una delle squadre più accreditate del lotto, ma anche questa volta, dopo il Real Madrid, il Madison di piazza Azzarita non sarà sufficiente a contenere tutto il calore del popolo bianconero. Vittoriosa, e siamo due su due, in campionato, con il successo su Napoli bissato, anche se un po’ a fatica a Udine al supplementare, la V Nera adesso è attesa da confronto, difficile, ma avvincente contro quella che roster alla mano è una delle squadre più forti di Eurolega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

