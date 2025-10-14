Virginia Venezia Eni Award da Mattarella | Io ricercatrice dell?anno alla Federico II ho trovato la conoscenza e il futuro
C?è un momento, nella carriera di un ricercatore, in cui la passione trova riconoscimento. Per Virginia Venezia, 31 anni, casertana e dottore di ricerca in Ingegneria chimica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Virginia Venezia , Eni Award da Mattarella: «Io, ricercatrice dell’anno alla Federico II ho trovato la conoscenza e il futuro» - C’è un momento, nella carriera di un ricercatore, in cui la passione trova riconoscimento. Secondo ilmattino.it
Eni Award 2025: premiati i migliori ricercatori negli ambiti dell'energia e dell'ambiente - Assegnata anche la Menzione speciale “Eni Joule for Entrepreneurship” per premiare le migliori idee imprenditoriali innovative e sostenibili ... Come scrive today.it
Eni Award 2025, premiati i migliori ricercatori in energia e ambiente - Si è svolta mercoledì 8 ottobre 2025, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di premiazione degli Eni Award: tutti i vincitori. Secondo msn.com