Virgin Atlantic il nuovo ad sarà Corneel Koster

Virgin Atlantic ha scelto il suo nuovo amministratore delegato. A sostituire Shai Weiss dal primo gennaio 2026 sarà Corneel Koster. Per il manager si tratta di una promozione visto che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di direttore operativo all’interno dell’azienda. Koster è all’interno di Virgin Atlantic dall’agosto del 2019 e per il primo anno ha ricoperto il ruolo di Chief Customer Officer. Ma per la compagnia aveva già lavorato dal 2010 al 2013, come director of operations, safety and security. Poi è passato in Aeromexico per quattro anni e successivamente, dal 2017 al 2019, è stato senior Vice Presidente Europe, Middle East, Africa e India della Delta Air Lines. 🔗 Leggi su Lettera43.it

