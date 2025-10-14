Violenta aggressione ad Avellino | imprenditore ferito in centro città
AVELLINO – Serata di violenza nel capoluogo irpino. Un imprenditore 48enne è stato aggredito da un gruppo di persone non ancora identificate.L’episodio è avvenuto questa sera in una zona centrale della città. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118, che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#AGGRESSIONE VIOLENTA A #NAPOLI - I due occupanti del veicolo sono sono stati prelevati dalle ambulanze del 118 e portati in ospedale per le cure - facebook.com Vai su Facebook
Padova, lite al bar con violenta aggressione: feriti a coltellate due ventenni - X Vai su X