Vino di Valtellina ne abbiamo? Sì al Crotto del Sergente ci sono ben 170 etichette in carta

Quante volte vi è capitato di andare in un ristorante e rimanere delusi dalla carta dei vini? Sicuramente molto spesso. E non tanto, o non solo, per la scarsa selezione di etichette ma soprattutto per l'assoluta incoerenza con la territorialità. Carte dei vini anonime, fatte a caso, o peggio dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it