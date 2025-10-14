Vincono Giani e il centrosinistra La Lega scompare e FdI cresce Il boom della lista ‘riformista‘
Lucca, 14 ottobre 2025 – Vince Giani e la sua coalizione allargata di centrosinistra, non solo in Toscana e in provincia, ma anche nel comune capoluogo, per quanto il dato che più colpisce è l’astensionismo: per la prima volta, alle elezioni regionali ha partecipato meno della metà degli aventi diritto. A livello provinciale, il dato si ferma al 40,42% contro il 56,65% del 2020, quando, bene ricordarlo, si votò in un periodo particolare, ovvero mentre era in avvio la seconda ondata di pandemia. A Lucca capoluogo il dato è solo leggermente superiore: hanno votato il 40,53% degli elettori, contro il 55,30% di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
