Vince Russo critica Rhea Ripley | Serve più oscurità nel suo personaggio

Zonawrestling.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rhea Ripley  è attualmente una delle lottatrici più amate dell’intera compagnia. L’ex  Women’s World Champion  è attualmente coinvolta in una faida con le  Kabuki Warriors, affiancata da  IYO SKY. I due team si sono affrontate questo fine settimana a  Crown Jewel, dove Ripley e Sky hanno trionfato davanti ai calorosi connazionali di Rhea. Negli ultimi tempi, Ripley è riuscita a trasformarsi con successo da un personaggio oscuro e heel a una figura amata dal pubblico. Tuttavia, l’ex autore della WWE,  Vince Russo, ha recentemente criticato il suo lavoro a livello di personaggio. Rhea Ripley trionfa a Crown Jewel, ma Vince Russo boccia la sua gimmick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

vince russo critica rhea ripley serve pi249 oscurit224 nel suo personaggio

© Zonawrestling.net - Vince Russo critica Rhea Ripley: “Serve più oscurità nel suo personaggio”

News recenti che potrebbero piacerti

vince russo critica rheaVeterano attacca duramente Triple H e la WWE con un'aspra critica - Apparendo a The Pat McAfee Show, ha argomentato che tutti coloro che si lamentano della rivelazione di segreti dietro le quinte hanno già esposto il ... Segnala worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Vince Russo Critica Rhea