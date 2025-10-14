Vince Russo critica Rhea Ripley | Serve più oscurità nel suo personaggio

Rhea Ripley è attualmente una delle lottatrici più amate dell’intera compagnia. L’ex Women’s World Champion è attualmente coinvolta in una faida con le Kabuki Warriors, affiancata da IYO SKY. I due team si sono affrontate questo fine settimana a Crown Jewel, dove Ripley e Sky hanno trionfato davanti ai calorosi connazionali di Rhea. Negli ultimi tempi, Ripley è riuscita a trasformarsi con successo da un personaggio oscuro e heel a una figura amata dal pubblico. Tuttavia, l’ex autore della WWE, Vince Russo, ha recentemente criticato il suo lavoro a livello di personaggio. Rhea Ripley trionfa a Crown Jewel, ma Vince Russo boccia la sua gimmick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

