Vince le elezioni per soli sette voti di cui tre al suo cane il Tar convalida | Nessuna irregolarità

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha vinto le elezioni anche grazie al suo cane. Il Tar del Veneto ha confermato il risicato trionfo di Mario Mantovan, candidato alle ultime amministrative di Porto Viro (Rovigo) del 26 maggio 2025. Il tribunale ha respinto il ricorso della minoranza consiliare guidata dallo sfidante Stefano. 🔗 Leggi su Today.it

