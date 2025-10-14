Vince le elezioni per soli sette voti di cui tre al suo cane il Tar convalida | Nessuna irregolarità
Ha vinto le elezioni anche grazie al suo cane. Il Tar del Veneto ha confermato il risicato trionfo di Mario Mantovan, candidato alle ultime amministrative di Porto Viro (Rovigo) del 26 maggio 2025. Il tribunale ha respinto il ricorso della minoranza consiliare guidata dallo sfidante Stefano. 🔗 Leggi su Today.it
