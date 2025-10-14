Vince Donald perdono l’Ue e i suoi ultrà

Laverita.info | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il summit egiziano dà una chiara rappresentazione dei rapporti di forza attuali: oltre al leader di Washington, trionfano i dirigenti sunniti e le forze europee più pragmatiche. Bruxelles presente solo con Costa, Orbán ruba la scena a Sánchez. 🔗 Leggi su Laverita.info

vince donald perdono l8217ue e i suoi ultr224

© Laverita.info - Vince Donald, perdono l’Ue e i suoi ultrà

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Vince Donald Perdono L8217ue