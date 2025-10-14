Più di 2 milioni per il diritto allo studio, Vimercate approva il piano a pochi giorni dalla prima campanella e si conferma eccellenza del territorio per la fascia 0-6. In città il 48% dei piccoli 0-3 ha un posto al nido, contro la media nazionale del 28 e quella europea del 33%. "Sempre più inclusività ", spiega Riccardo Corti, assessore alla Cura della Persone. È questa la grande bussola della manovra fra progetti educativi e interventi sugli istituti. L’importante impegno finanziario sosterrà 2.585 ragazzi, dei quali 897 dell’Istituto comprensivo Manzoni, 1.529 del Calvino e 171 delle scuole dell’infanzia paritarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vimercate, la prima della classe. Due milioni per il diritto allo studio