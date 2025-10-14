Villorba al Centro Commerciale Panorama arriva Samira de La ruota della fortuna
Sabato 18 ottobre alle ore 16, il Centro Commerciale Panorama di Villorba spegne 13 candeline e lo fa in grande stile, accogliendo una protagonista amatissima della TV italiana: Samira Lui, volto radioso de La Ruota della Fortuna su Canale 5, al fianco di Gerry Scotti.? Nata a Udine nel 1998, Samira incarna il nuovo volto dello spettacolo: elegante, solare, autentica. Dal 2024 ha conquistato il pubblico con il suo inconfondibile passo di danza sulla celebre scala del programma, diventando un’icona di simpatia e spontaneità. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
News recenti che potrebbero piacerti
Samira Lui arriva a Villorba: sarà ospite d'onore al 12° compleanno del Panorama --> https://www.nordest24.it/samira-lui-compleanno-centro-panorama-villorba - facebook.com Vai su Facebook
Samira Lui arriva a Villorba: sarà ospite d'onore al 12° compleanno del Panorama - Sabato 18 ottobre Samira Lui sarà ospite al 12° compleanno del Centro Commerciale Panorama di Villorba. Da nordest24.it
Villorba accoglie la prima cabina fototessera accessibile alle persone con disabilità nel Centro Commerciale Panorama - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Lo riporta ilnuovoterraglio.it
Super Panda, aperto il market cinese all'ex Panorama. Il sindaco Soligo: «La disponibilità c’è sempre per chi rispetta le regole» - Ha aperto i battenti lo scorso fine settimana Super Panda, il nuovo grande magazzino di proprietà cinese all'ex Panorama in viale Fratelli Rosselli. Scrive ilgazzettino.it