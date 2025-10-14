Sabato 18 ottobre alle ore 16, il Centro Commerciale Panorama di Villorba spegne 13 candeline e lo fa in grande stile, accogliendo una protagonista amatissima della TV italiana: Samira Lui, volto radioso de La Ruota della Fortuna su Canale 5, al fianco di Gerry Scotti.? Nata a Udine nel 1998, Samira incarna il nuovo volto dello spettacolo: elegante, solare, autentica. Dal 2024 ha conquistato il pubblico con il suo inconfondibile passo di danza sulla celebre scala del programma, diventando un’icona di simpatia e spontaneità. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Villorba, al Centro Commerciale Panorama arriva Samira de La ruota della fortuna