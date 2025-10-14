Villaricca parte della maggioranza boccia proposta del sindaco | Gaudieri lascia l’aula consiliare
Venti di crisi a Villaricca. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, il sindaco, Francesco Gaudieri, ha abbandonato l’aula dopo che la sua proposta di invertire i punti all’ordine del giorno è stata bocciata, oltre che dalla minoranza, anche da sei consiglieri di maggioranza. Una spaccatura inattesa, che ha portato l’opposizione a chiedere le immediate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
