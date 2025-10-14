Villaricca il Consiglio comunale si spacca | proposta del Sindaco Gaudieri bocciata anche da parte della maggioranza

Tensione in aula: sei consiglieri di maggioranza votano contro il Primo cittadino. Dopo le polemiche, il Sindaco e gli assessori lasciano l’aula. VILLARICCA – Momenti di forte tensione nel Consiglio comunale di Villaricca, dove una proposta del Sindaco Francesco Gaudieri è stata bocciata. La proposta riguardava l’ inversione dei punti all’ordine del giorno – con lo scambio tra il punto 1 e il punto 6 – e il rinvio dei punti 8, 9, 10 e 11. L’ordine del Giorno del Consiglio Comunale A votare contro non solo l’intera opposizione, ma anche sei consiglieri di maggioranza. Alla fine è passata una proposta emendata, diversa da quella presentata dal Primo cittadino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it