Vigor manca il gioco Solo 5 reti segnate
Ogni allenatore ha il compito di infondere fiducia alla propria squadra e vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma la Vigor non sta convincendo sul piano del gioco. Innegabilmente ci sono degli spunti positivi dopo lo 0-0 di domenica. La solidità difensiva e la costante crescita di Novelli ad esempio: il giovane portiere scuola Ternana ha saputo reagire dopo il goffo errore contro il Sora, sfoderando prestazioni convincenti. Un fatto per nulla scontato, trattandosi di un ragazzo del 2007. C’è poi la continuità di risultati: dopo una settimana tremenda, condita da ben 3 sconfitte consecutive, la Vigor ha vinto a Fossombrone e fermato la corsa in trasferta del Notaresco, sino a domenica scorsa sempre vincente lontano dal "Savini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
