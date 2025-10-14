Vigili del fuoco Nuova caserma ora più vicina
La realizzazione del nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Cantù, è sempre più vicina. È stato infatti pubblicato il bando per la realizzazione dell’opera attesa da anni e interamente finanziata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile, per un valore complessivo di 5 milioni e 370mila euro. La nuova struttura, che sorgerà in via San Giuseppe su un’area di 4884 metri quadrati, già ceduta dal Comune di Cantù al Ministero dell’Interno nel 2021, rappresenta un importante passo in avanti per garantire la sicurezza e rafforzare il ruolo di Cantù come presidio operativo per il sistema di soccorso pubblico territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
