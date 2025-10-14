Vigili del fuoco Nuova caserma ora più vicina

Ilgiorno.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione del nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Cantù, è sempre più vicina. È stato infatti pubblicato il bando per la realizzazione dell’opera attesa da anni e interamente finanziata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile, per un valore complessivo di 5 milioni e 370mila euro. La nuova struttura, che sorgerà in via San Giuseppe su un’area di 4884 metri quadrati, già ceduta dal Comune di Cantù al Ministero dell’Interno nel 2021, rappresenta un importante passo in avanti per garantire la sicurezza e rafforzare il ruolo di Cantù come presidio operativo per il sistema di soccorso pubblico territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vigili del fuoco nuova caserma ora pi249 vicina

© Ilgiorno.it - Vigili del fuoco. Nuova caserma ora più vicina

Contenuti che potrebbero interessarti

vigili fuoco nuova casermaCantù, pubblicato il bando per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco: un progetto da oltre 5 milioni di euro - Soddisfazione del sottosegretario Molteni e del sindaco Galbiati ... Lo riporta ciaocomo.it

vigili fuoco nuova casermaNuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Cantù: pubblicato il bando per l’opera - Pubblicato il bando per la realizzazione del nuovo distaccamento permanente dei vigili del fuoco a Cantù, un’opera attesa da anni ... Secondo espansionetv.it

vigili fuoco nuova casermaCredaro, via libera alla nuova caserma dei vigili del fuoco volontari, dalla Regione tre milioni di euro: «Serve per il comprensorio dei laghi» - La proposta è dell'assessore Sertori: «Risorse dal Piano Lombardia, per la realizzazione di un nuovo edificio efficiente» ... Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Vigili Fuoco Nuova Caserma