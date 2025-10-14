Vieni tu Colpo di scena a Uomini e Donne | nuova tronista la chiamata di Maria De Filippi
Nella puntata di oggi, 14 ottobre 2025, di Uomini e Donne è avvenuto qualcosa di storico per il Trono Classico. La corteggiatrice Sara Gaudenzi, protagonista di una discussione infuocata con il tronista Flavio Ubirti, ha annunciato che avrebbe abbandonato lo studio, ma la conduttrice Maria De Filippi è intervenuta cambiando il corso degli eventi e dando vita a un vero e proprio colpo di scena. Maria De Filippi ha fermato Sara e le ha chiesto: “ Vuoi sederti là (indicando il trono, ndr)?”. In quel momento la ragazza ha accettato, ottenendo così una promozione inaspettata. Questa trasformazione da corteggiatrice a tronista rompe con le dinamiche classiche dello show e mette Sara al centro della scena, al fianco di Flavio e di Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
