Vie condivise di speranza Al cinema teatro Artè le nuove consapevolezze

Buddismo tibetano e pensiero cattolico si incontrano a Capannori per approfondire alcune tematiche importanti, domani alle 18, al cinema teatro Artè di Capannori nell’incontro intitolato ‘Vita, morte e rinascita: vie condivise di speranza e di pace’, che porta sullo stesso palco Padre Bernardo Gianni e Lama Machig Rinpoche, con la traduzione di Roberto Rustici. L’evento, ad ingresso libero, è realizzato nell’ambito della rassegna ‘Pedagogia Globale-Nuove Consapevolezze’ promossa dal Comune in collaborazione con la cooperativa ‘La Gardenia’ e l’associazione ‘Naturalmente bimbi’. La partecipazione di Zia Caterina di Taxi Milano 25 spesso madrina di molti eventi sul territorio di Capannori, arricchirà ulteriormente il dialogo, che verrà moderato dal giornalista e scrittore, Massimo Orlandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vie condivise di speranza. Al cinema teatro Artè le nuove consapevolezze

