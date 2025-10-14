VIDEO – Una giornata con Toyota Italia a Vairano

Siamo saliti sulla Toyota Yaris GR Rally2 del team ufficiale italiano per raccontare l’arma giapponese: il servizio è in edicola questo mese su TuttoRally. Sul circuito di Vairano, in provincia di Pavia, abbiamo potuto apprezzato le doti velocistiche della vettura nipponica con Chris Ingram e Tullio Versace, oltre a provare la Yaris GR stradale nelle . 🔗 Leggi su Tuttorally.news