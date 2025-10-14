VIDEO Turista finlandese perde l’orientamento | tratta in salvo dai Vigili del Fuoco

Anteprima24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Altro soccorso a persona dispersa, ancora una volta in Costiera Amalfitana. Nel primissimo pomeriggio una turista finlandese di circa cinquant’anni ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco poiché durante una passeggiata ha perso l’orientamento e si è ritrovata in una zona impervia impossibilitata a rientrare alla base. Anche questa volta i caschi rossi hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento di Maiori e richiesto immediatamente il sorvolo e il supporto del Drago. Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, in poche decine di minuti i Vigili del Fuoco hanno individuato la malcapitata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video turista finlandese perde l8217orientamento tratta in salvo dai vigili del fuoco

© Anteprima24.it - VIDEO/ Turista finlandese perde l’orientamento: tratta in salvo dai Vigili del Fuoco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Malpensa, bagaglio troppo pesante: turista in crisi isterica perde il controllo, il Video - Scena surreale all’aeroporto di Milano Malpensa, dove lo scorso 8 giugno una turista cinese ha perso completamente il controllo dopo essere stata informata che il suo bagaglio a mano superava il ... Lo riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Video Turista Finlandese Perde