VIDEO Turista finlandese perde l’orientamento | tratta in salvo dai Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minuto Altro soccorso a persona dispersa, ancora una volta in Costiera Amalfitana. Nel primissimo pomeriggio una turista finlandese di circa cinquant'anni ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco poiché durante una passeggiata ha perso l'orientamento e si è ritrovata in una zona impervia impossibilitata a rientrare alla base. Anche questa volta i caschi rossi hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento di Maiori e richiesto immediatamente il sorvolo e il supporto del Drago. Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, in poche decine di minuti i Vigili del Fuoco hanno individuato la malcapitata.

