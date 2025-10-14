VIDEO ‘Squallor Forever’ a Benevento il tributo alla band più irriverente della musica italiana
Tempo di lettura: 2 minuti Per gli appassionati, una data da segnare in agenda: 24 ottobre, ore 20.30, Teatro San Marco. Squallor e Benevento, una storia che nasce con ‘Rinculo’ del 2005, poi con Città Spettacolo nel 2017 ed, oggi, grazie ad un’idea di Marco Pietrantonio, colta al volo e senza tentennamenti da Francesco Tuzio, rivivrà il suo terzo atto. L’incontro di presentazione si è tenuto stamane presso il CineTeatro San Marco di Benevento alla presenza del giornalista Claudio Donato, di Nazzareno Orlando, Presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento; Gennaro Del Piano, direttore artistico; Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura del Comune di Benevento; Francesco Tuzio, presidente dell’Accademia delle Opere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il 24 ottobre, alle ore 20:30, il Teatro Cinema San Marco di Benevento sarà il palcoscenico di Squallor Forever, il grande tributo alla band più irriverente e iconica della musica italiana.
