VIDEO | Sola M5s sulla proroga dei parklet | Nessun impedimento normativo non farlo è solo una scelta politica

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Far sì che i parklet comprasi in città durante la pandemia davanti ai locali (poco più di 20 quelli oggi presenti) restino almeno fino al 30 giugno 2027 e anche oltre, si può e non farlo sarebbe una mera scelta politica. Perché si conceda la proroga l’amministrazione dalla sua parte avrebbe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

