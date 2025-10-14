VIDEO | Scoperto arsenale in un edificio abbandonato a Librino | trovati un fucile un revolver e oltre cento munizioni

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di un edificio abbandonato di viale Moncada, nel quartiere Librino. L’operazione è scattata durante un normale servizio di pattugliamento, quando gli agenti della squadra volanti hanno notato un uomo uscire dallo stabile che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Video Scoperto Arsenale Edificio