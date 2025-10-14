video rione carmine sopralluogo del presidente de luca

Tempo di lettura: < 1 minuto Come promesso, nel tardo pomeriggio di oggi, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si è recato personalmente nell’area compresa tra Piazza Bolognini e Piazza San Francesco, nel centro di Salerno. “ Tornerò nei quartieri ” aveva annunciato l’ex sindaco di Salerno, chiarendo che c’erano alcune cose che lo preoccupavano e contro le quali era pronto ad agire come sceriffo. Sulle panchine additate come area per accogliere senzatetto che creano, a volte in stato di ubriachezza, problemi ai residenti, il governatore ha trovato proprio gli stranieri già allontanati ma che continuano poi a essere rimessi in libertà o a ritornare sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

