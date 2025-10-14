VIDEO Oro illegale | sequestro da 100mila euro

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fiamme Gialle hanno smantellato una rete di compro oro illegale in Valtiberina, eseguendo un sequestro per un valore di 100mila euro di beni tra Città di Castello e Umbertide. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

