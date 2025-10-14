Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | quando e dove vedere la sfilata

«Luci, camera, Angels». Non una semplice sfilata, ma un vero evento caratterizzato da spettacoli dal vivo, grande musica e ovviamente l’immancabile glamour. Victoria’s Secret è pronta a tornare con il suo acclamato Fashion Show, in programma a New York City mercoledì 15 ottobre alle 19 locali, ossia quando in Italia sarà l’1 del mattino. L’intero evento, assieme al celebre Pink Carpet con l’arrivo delle protagoniste, sarà disponibile per il pubblico statunitense su Prime Video e Amazon Live. Gli utenti internazionali potranno invece assistervi tramite i canali social del brand YouTube, Instagram e TikTok oltre che sul sito ufficiale della maison. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Victoria’s Secret Fashion Show 2025: quando e dove vedere la sfilata

