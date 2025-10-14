Victoria' s Secret Fashion Show 2025 | il ritorno degli Angeli da Irina Shayk ad Adriana Lima
Iconici ritorni in passerella ma anche qualche debutto, alla sfilata organizzata dal celebre brand di lingerie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le TWICE in passerella? Non siamo mai stati così pronti. Guarda il Victoria’s Secret Fashion Show in diretta il 16 ottobre all’01:00 su Instagram e TikTok. #VSFashionShow - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Victoria's Secret Fashion Show, quello che sappiamo sull'evento: dalle modelle e dove poterlo vedere in diretta - Lo show in streaming su Prime Video e Amazon Live domani15 ottobre dalle 19. Come scrive corriere.it
Bianca Balti scrive a Victoria’s Secret chiedendo di sfilare per loro dopo il tumore, ma non va come sperato: ''Gesto audace'' - La supermodel italiana ha così confessato di aver cercato in tutti i modi di contattare il noto brand di biancheria ... Lo riporta gossip.it
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: tutte le modelle in passerella - La data è fissata per il 15 ottobre 2025 e la città scelta sarà New York, epicentro di moda e ... Secondo panorama.it