Victoria' s Secret Fashion Show 2025 | il ritorno degli Angeli da Irina Shayk ad Adriana Lima

Iconici ritorni in passerella ma anche qualche debutto, alla sfilata organizzata dal celebre brand di lingerie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Victoria's Secret Fashion Show 2025: il ritorno degli Angeli da Irina Shayk ad Adriana Lima

Le TWICE in passerella? Non siamo mai stati così pronti. Guarda il Victoria’s Secret Fashion Show in diretta il 16 ottobre all’01:00 su Instagram e TikTok. #VSFashionShow - facebook.com Vai su Facebook

Torna il Victoria's Secret Fashion Show, quello che sappiamo sull'evento: dalle modelle e dove poterlo vedere in diretta - Lo show in streaming su Prime Video e Amazon Live domani15 ottobre dalle 19. Come scrive corriere.it

Bianca Balti scrive a Victoria’s Secret chiedendo di sfilare per loro dopo il tumore, ma non va come sperato: ''Gesto audace'' - La supermodel italiana ha così confessato di aver cercato in tutti i modi di contattare il noto brand di biancheria ... Lo riporta gossip.it

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: tutte le modelle in passerella - La data è fissata per il 15 ottobre 2025 e la città scelta sarà New York, epicentro di moda e ... Secondo panorama.it