Victoria Beckham rivela il suo ritorno alla bellezza naturale dopo la rimozione degli impianti | scopri la sua trasformazione

Scopri perché Victoria Beckham ha deciso di rimuovere gli impianti al seno, abbracciando così un aspetto più naturale e autentico. Scopri il suo viaggio verso l'accettazione di sé e come questa scelta rifletta una nuova filosofia di bellezza.

Siamo arrivati al punto in cui anche i documentari delle celebrity sembrano scritti dagli uffici stampa. Quello su Victoria Beckham, appena uscito su Netflix, non fa eccezione: elegante, patinato, controllatissimo. Più che un documentario, le tre ore di Victoria Bec - facebook.com Vai su Facebook

Victoria Beckham, l'azienda in crisi e le spese folli: 70mila dollari solo per le piante - X Vai su X

Victoria Beckham, la rivelazione choc: «Conti in rosso per l'azienda ma 100mila dollari di spesa per le piante in ufficio» - Durante il terzo episodio della serie Netflix a lei dedicata emergono dettagli che stanno facendo discutere il web. Secondo corriere.it

Victoria Beckham rivela perché ha rimosso le protesi al seno - Victoria Beckham svela perché ha rimosso le protesi al seno: una trasformazione guidata dal mentore Roland Mouret per "essere presa più sul serio" e trovare la sua vera identità. Scrive tag24.it

''Avevo bisogno di essere presa sul serio'': Victoria Beckham spiega perché ha rimosso gli impianti al seno per tornare 'naturale' - Beckham, 51 anni, ha spiegato che la decisione è nata da “un bisogno di essere presa più sul serio e dal fatto che non sapeva chi fosse realmente”. Riporta gossip.it