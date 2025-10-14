Victoria Beckham rivela il suo ritorno alla bellezza naturale dopo la rimozione degli impianti | scopri la sua trasformazione

Scopri perché Victoria Beckham ha deciso di rimuovere gli impianti al seno, abbracciando così un aspetto più naturale e autentico. Scopri il suo viaggio verso l'accettazione di sé e come questa scelta rifletta una nuova filosofia di bellezza. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

victoria beckham rivela il suo ritorno alla bellezza naturale dopo la rimozione degli impianti scopri la sua trasformazione

© Donnemagazine.it - Victoria Beckham rivela il suo ritorno alla bellezza naturale dopo la rimozione degli impianti: scopri la sua trasformazione

victoria beckham rivela suoVictoria Beckham, la rivelazione choc: «Conti in rosso per l'azienda ma 100mila dollari di spesa per le piante in ufficio» - Durante il terzo episodio della serie Netflix a lei dedicata emergono dettagli che stanno facendo discutere il web. Secondo corriere.it

Victoria Beckham rivela perché ha rimosso le protesi al seno - Victoria Beckham svela perché ha rimosso le protesi al seno: una trasformazione guidata dal mentore Roland Mouret per "essere presa più sul serio" e trovare la sua vera identità. Scrive tag24.it

victoria beckham rivela suo''Avevo bisogno di essere presa sul serio'': Victoria Beckham spiega perché ha rimosso gli impianti al seno per tornare 'naturale' - Beckham, 51 anni, ha spiegato che la decisione è nata da “un bisogno di essere presa più sul serio e dal fatto che non sapeva chi fosse realmente”. Riporta gossip.it

