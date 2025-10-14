Vico Alleria a Napoli con Social Attack | il 12 dicembre al Teatro Palapartenope

Atomheartmagazine.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collettivo comico Vico Alleria, guidato da Emanuel Ceruti, porta a Napoli il nuovo spettacolo “Social Attack – se i social sparissero domani?”. Un unico appuntamento al Teatro Palapartenope che promette ritmo, satira e numeri musicali per riflettere – ridendo – sul nostro rapporto con lo schermo. Indice. Vico Alleria – “Social Attack”: se domani i social sparissero davvero?. La firma di Vico Alleria: scrittura brillante, anima teatrale. Cast e squadra creativa. Vico Alleria – “Social Attack”: data, orario, biglietti. Perché vederlo. Vico Alleria – “Social Attack”: se domani i social sparissero davvero?. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

vico alleria a napoli con social attack il 12 dicembre al teatro palapartenope

© Atomheartmagazine.com - Vico Alleria a Napoli con “Social Attack”: il 12 dicembre al Teatro Palapartenope

