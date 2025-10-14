Vicino Roma si trova uno dei più piccoli borghi d’Italia | una vera perla da visitare

Funweek.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei più piccoli borghi d’Italia si trova non lontano da Roma. Siamo nella Sabina, in particolare a Marcetelli, paesino di una settantina di abitanti. Caratteristica, questa, che gli vale il titolo di borgo più piccolo del Lazio e tra i più piccoli del Bel Paese. Leggi anche: — Il Paese delle fiabe ad un’ora da Roma: la gita fuori porta perfetta per bambini e adulti! Tra la Sabina e la Ciociaria ci sono davvero tanti posti molto affascinanti, ideali per evadere dalle grandi città per una gita. In molti casi si trovano su colli e montagne, e questo li rende perfetti anche per chi vuole fare delle camminate che facciano bene alla salute. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, trova corpo senza vita della madre in una scarpata vicino la macchina - Ha trovato il corpo senza vita della madre in una scarpata lungo una piazzola di sosta, dove a poca distanza si trovava anche la macchina della vittima. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Vicino Roma Trova Pi249