Vicenza due uomini sorpresi con un camion pieno di rame rubato | dove lo avevano preso
Due italiani denunciati per ricettazione a Vicenza: recuperato rame rubato da un complesso industriale e restituito ai proprietari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
