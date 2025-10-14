Vibo Valentia Nasce l’idea dell’Albo della Memoria | successo per l’iniziativa Ali di Vibonesità
Un viaggio nel passato per ritrovare le radici e costruire una memoria condivisa. È questo lo spirito che ha animato l’incontro promosso dall’associazione “Ali di Vibonesità”, svoltosi nell’accogliente Aula Magna del Convitto Nazionale “Gaetano Filangieri”, dove cittadini, studiosi e appassionati di storia locale si sono ritrovati per celebrare la memoria collettiva di Vibo Valentia e del suo territorio. La serata ha rappresentato un momento di grande partecipazione e riflessione sul valore della storia e della cultura vibonese, culminando con il lancio dell’idea di istituire un “Albo della Memoria”, uno strumento capace di raccogliere e tramandare le storie, le opere e le testimonianze di coloro che hanno contribuito alla crescita civile, culturale e umana della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Argomenti simili trattati di recente
CdC Catanzaro Crotone Vibo Valentia - #PuntoImpresaDigitale #trasformazionedigitale #realtàaumentata - facebook.com Vai su Facebook
Vibo, nell’ex Caserma Garibaldi nasce il Polo della Dieta Mediterranea - Distretto del Cibo si insedia nel cuore della città: museo scientifico, tecnologia immersiva e sviluppo territoriale per fare di Vibo Valentia la capitale calabrese della sana alimentazione ... Scrive zoom24.it
Vibo celebra la sua storia: nasce l’Albo della memoria della Vibonesità - Un invito ai giovani a raccogliere il testimone della memoria ... Riporta zoom24.it