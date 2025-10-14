Viavai sospetto in un condominio del centro | smantellato un covo dello spaccio 47enne nei guai

Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia do con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito delle ripetute segnalazioni da parte dei residenti le forze dell'ordine si sono recate in un appartamento all'interno di un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

