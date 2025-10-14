Viaggio alla scoperta della Slovacchia

Nel ventre d’Europa, dove i Carpazi accarezzano le vallate dorate e i castelli si ergono come sentinelle del tempo, la Slovacchia sussurra storie antiche al viaggiatore che sa ascoltare. È una terra che sfugge alle rotte turistiche più battute, custodendo gelosamente tesori che rivelano la loro magnificenza solo a chi ha il coraggio di attraversare i suoi confini con spirito di scoperta. Bratislava la solitaria regina del Danubio. Sul fiume che attraversa l’Europa come un’arteria pulsante, Bratislava si distende con la grazia malinconica di una capitale che ha conosciuto imperi e rivoluzioni. Il castello che domina la città è molto più di una fortezza: è un libro di pietra che racconta mille anni di storia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

