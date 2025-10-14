Viaggi spaziali e i misteri dell' Universo al Planetario di Bari | tutti gli appuntamenti
Sabato 18 Ottobre dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “VIAGGI SPAZIALI”:partiremo dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Ammireremo la bellezza della struttura della Via Lattea, attraverseremo le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
