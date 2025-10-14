Viaggi di istruzione e stage linguistici | l’USR Marche pubblica l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha reso disponibile l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate attive nel territorio regionale per l’organizzazione di viaggi di istruzione e soggiorni linguistici nell’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

