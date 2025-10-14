Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in interna code tra servizi Bufalotta è più avanti code per incidente all'altezza di via Aurelia code a tratti poi in esterna tra Roma Fiumicino e Appia code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Fiorentini verso raccordo sulla Cassia Giustiniana nei due sensi e code per incidente anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia a Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare interna ... Lo riporta romadailynews.it
L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - A febbraio 2024 il Comune di Albano Laziale (amministrazione a guida Pd) aveva presentato alla Regione Lazio la richiesta di istituire un'area ad alto rischio di crisi ambientale nella zona di Santa ... Riporta fanpage.it
Che tempo fa a Ferragosto a Roma e nel Lazio: regione divisa a metà fra sole e allerta pioggia - Così appare la Regione Lazio secondo le previsioni meteorologiche di domani, venerdì 15 agosto 2025. Riporta fanpage.it